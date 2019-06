Khamenei, l'Iran non farà passi indietro

TEHERAN, 26 GIU - L'Iran condanna gli Usa come "il governo più malvagio del mondo", artefice di "guerre e massacri". Lo ha detto la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, nel suo primo intervento pubblico dopo essere stato personalmente colpito delle nuove sanzioni Usa. Khamenei ha assicurato che l'Iran non farà passi indietro di fronte agli insulti e alle false accuse degli americani: "Gli iraniani hanno mostrato la loro dignità e forza non solo negli ultimi mesi ma negli ultimi 40 anni della rivoluzione islamica", ha aggiunto riferendosi alle "sanzioni tiranniche" degli Usa.