Di Maio, autonomia sia equilibrata

ROMA, 26 GIU - L'Autonomia "la chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a Regioni e Comuni. Il MoVimento lavora così, per tutto il Paese. Non penso che qualcuno voglia tornare ai tempi della secessione della Padania e non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione" ma "alcune posizioni più estreme mi preoccupano". Lo scrive, in un post su facebook, il vicepremier Luigi Di Maio.