Surriscaldamento, linea M1 interrotta

MILANO, 26 GIU - Circolazione interrotta tra Pagano e Bisceglie per un problema tecnico che si è verificato sulla linea, e che ha causato del fumo e un temporaneo allarme. Alla fine i vigili del fuoco, intervenuti sul posto poco dopo le 9, hanno appurato che si trattava di un problema tecnico e non di un principio d'incendio come invece era parso a passeggeri in banchina. "I tecnici stanno intervenendo su una giuntura della terza rotaia che si è surriscaldata provocando un po' di fumo in galleria tra Bande Nere e Gambara - precisa Atm - L'operazione durerà circa un'ora: la squadra Atm sta arrivando in loco, così come i Vigili del Fuoco ed è previsto che intervengano congiuntamente. Atm ha predisposto una quarantina di bus sostitutivi che sono stati dirottati verso il ramo di Bisceglie.