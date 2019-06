Tirolo, più divieti furbetti navigatore

BOLZANO, 26 GIU - Si preannuncia un altro fine settimana critico per quanto riguarda il traffico sull'asse del Brennero. L'Autostrada del Brennero annuncia per il versante italiano 'bollino rosso' in entrambe le direzione per tutta la giornata di sabato, come anche per domenica mattina. Nel frattempo, il governatore tirolese Günther Platter ha ribadito durante un incontro con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker, i divieti anti-transito in Austria. Il divieto di transito su strade secondarie, contro i cosiddetti 'furbetti del navigatore' che vogliono saltare le code in autostrada, sperimentato con successo lo scorso fine settimana nella zona di Innsbruck, potrebbe essere esteso già nei prossimi giorni a Kufstein, sul confine tra Austria e Germania, annuncia la Tiroler Tageszeitung.