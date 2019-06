Salario Minimo: Pd lascia i lavori

ROMA, 25 GIU - "Non è più accettabile che la maggioranza prenda in giro il Parlamento. In commissione Lavoro Lega e M5S stanno letteralmente giocando sul salario minimo. Il Pd aveva chiesto che il ministro Di Maio venisse in Senato a chiarire quale fosse la proposta del governo". Così i senatori Edoardo Patriarca, capogruppo Pd in commissione Lavoro, Mauro Laus, relatore di minoranza del Pd sul salario minimo, Tommaso Nannicini e Anna Maria Parente, membri Pd della commissione Lavoro a Palazzo Madama che annunciano di aver "abbandonato i lavori della commissione".