Saldi saranno anticipati a 29 giugno

NAPOLI, 25 GIU - Le vendite estive di fine stagione per l'anno 2019 in Campania avranno inizio il giorno 29 giugno. L'anticipo in via straordinaria, formalizzato con decreto dirigenziale e pubblicato sul Burc, è motivato dall'evento internazionale dell'Universiade che si svolgerà sul territorio della Regione Campania dal 3 al 14 luglio 2019. L'anticipazione al 29 giugno, rispetto alla previsione del 6 luglio ( D.D. n.349/2018), è del tutto eccezionale ed è frutto di un lavoro sinergico di condivisione con la Conferenza delle Regioni. "Si è ritenuto opportuno accogliere le istanze di alcune delle associazioni di categoria operanti nel settore del commercio - si legge in una nota - che hanno evidenziato le potenzialità di incremento del volume delle vendite in correlazione allo svolgimento dell'Universiade e richiamato la necessità di offrire al comparto, la possibilità di agganciare una ripresa essenziale a scongiurare la perdita di ulteriori posti di lavoro". (ANSA).