Fendi sfila sul Palatino il 4 luglio

ROMA, 25 GIU - Fendi rende omaggio a Karl Lagerfeld e rafforza il suo legame con Roma, scegliendo la sua città natale con la presentazione dello collezione Couture Autunno / Inverno 2019-2020 nella capitale. Il 4 luglio la maison (gruppo Lvmh) ospiterà un evento di moda sul Palatino. La collezione, intitolata "The Dawn of Romanity", presenterà 54 look - uno per ogni anno di direzione artistica del compianto designer tedesco. Un fashion show che presentera' alcuni dei modelli più iconici della maison assieme a look mai visti prima, incarnando la la tradizione con i capi d'archivio e nuovi orizzonti creativi. In questa occasione Fendi rinnova il suo impegno sostenendo ed eseguendo i lavori di restauro e valorizzazione finalizzati alla tutela e alla fruizione del Tempio di Venere a Roma, finanziato dalla maison per 2,5 milioni di euro.