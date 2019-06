'Federer n.2 tabellone?Solo Wimbledon..'

ROMA, 25 GIU - A Rafa Nadal non va giù la scelta degli organizzatori di Wimbledon di promuovere Roger Federer (terzo nel ranking Atp) a testa di serie numero 2: "Non rispettano lo status della classifica. L'unica cosa in questa storia che non mi sembra buona è che c'è solo Wimbledon che lo fa", ha dichiarato il campione ai media spagnoli. "Non è solo il mio caso particolare, è successo molte volte che alcuni giocatori, per i loro meriti, perché hanno giocato bene tutto l'anno su tutte le superfici, hanno ottenuto una certa classifica. A Wimbledon non rispettiamo lo status ottenuto e ci obbligano a cammini più complicati".