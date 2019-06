Auditel,ascolti anche su device digitali

MILANO, 25 GIU - Un nuovo sistema di rilevazione degli ascolti tv sui device digitali: è quello presentato questa mattina da Auditel, a Milano che 'mapperà' le perfomance di ascolto su smart tv, smartphone, tablet, computer e consolle di gioco. I dati saranno resi pubblici ogni giorno, insieme a quelli pubblicitari. "Un primato assoluto a livello internazionale", ha detto il presidente di Auditel Andrea Imperiali. Oggi in Italia sono oltre "112milioni gli schermi che possono accedere a contenuti video o tv" di cui "42milioni circa sono tv tradizionali, 43milioni smartphone, 7 milioni i tablet e altrettante le smart tv connesse, 19 milioni i pc, a cui si aggiungono anche le piattaforme per il gaming". Una rivoluzione quella digitale che ha modificato le abitudini degli spettatori sia in termini di contenuti che di supporti di fruizione utilizzati, e che quindi ha portato a ripensare anche il modello di rilevazione di ascolto che da oggi affiancherà quello tradizionale.