FI: Carfagna, domani road map congresso

ROMA, 25 GIU - "Tutti davano Forza Italia come agonizzante, ma Silvio Berlusconi ha ancora una volta indicato la strada giusta da seguire. Domani si riunirà il board composto da Mariastella Gelmini, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, me e Giovanni Toti, per decidere insieme quali saranno gli strumenti migliori del nuovo percorso congressuale". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, a Circo Massimo su Radio Capital. "Siamo consapevoli che c'è molto da fare, che il terreno da recuperare è tanto, ma il partito si è rimesso in moto. Sui territori c'è entusiasmo e voglia di fare, ma è necessario cambiare le parole d'ordine. Dobbiamo far emergere meglio quanto di buono facciamo, ad esempio ogni giorno in Parlamento, dove deputati e senatori, guidati egregiamente proprio da Gelmini e Bernini, si impegnano senza sosta - sottolinea Carfagna - per avanzare proposte, che però sembrano finire nel cono d'ombra a causa delle continue liti interne alla maggioranza di governo".