Patuelli: da 2020 giù Btp in mano banche

ROMA, 25 GIU - "Da gennaio è molto probabile che il totale dei titoli di Stato italiani" in possesso delle banche italiane, ora poco sotto i 400 miliardi di euro, "cali in maniera significativa" perché gli istituti dovranno iniziare a restituire i prestiti Bce del Tltro. Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Forum ANSA, ricordando che l'acquisto di titoli di stato rappresenta anche un "parcheggio di liquidità per le banche".. "Avverto in anticipo, non meravigliamoci a gennaio se c'è un forte calo. Se qualcuno deve restituire un prestito deve preparasi in anticipo".