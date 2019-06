M5S: Fico, condividere linea

ROMA, 25 GIU - "I temi dell'acqua, dell'ambiente e dell'energia sono fondamentali perché riguardano il futuro di tutti noi. Io non sono un fautore del 'ritorno alle origini' ma per potersi parlare, per condividere tutti insieme la linea e tutti insieme andare avanti": così il presidente della Camera Roberto Fico risponde a chi, a Berlino, gli chiede se auspichi "un ritorno alle origini" del M5s ravvivando l'attenzione su temi storici come quello dell'ambientalismo.