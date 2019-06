Muore cadendo da seggiovia a Merano

BOLZANO, 24 GIU - Un uomo di 76 anni di Lana, Alberto Edmund Burger, è deceduto questa mattina verso le 10 dopo essere caduto dalla seggiovia monoposto che collega Merano alla località Tirolo. L'anziano è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nello schianto a terra, sul basamento di un traliccio dell'impianto di risalita, che è rimasto fermo per oltre tre ore in modo da consentire le operazioni di recupero della salma da parte dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero testimoni oculari della tragedia, la cui dinamica è quindi ancora poco chiara. Rilievi di legge da parte dei carabinieri.