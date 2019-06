Bimbo in pozzo, madre cade per salvarlo

CUNEO, 24 GIU - Un bambino di 5 anni e la madre sono stati recuperati dai vigili del fuoco in un pozzo, profondo 5 metri, in frazione Borgo Gesso di Cuneo. Il piccolo è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, la madre è stata accompagnata al Santa Croce di Cuneo. E' accaduto nel pomeriggio il bambino stava giocando quando, per cause in corso di accertamento, è caduto nel pozzo. Sono state le sue urla ad attirare le attenzioni della madre, che si è calata nel pozzo per aiutare il figlio. Una volta all'interno, però, la donna non è riuscita ad uscire e sono così scattati i soccorsi per recuperare entrambi.