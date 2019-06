Sea Watch: Delrio, Salvini disumano

ROMA, 24 GIU - "Il governo italiano sta agendo in palese violazione dei diritti umani, Salvini faccia sbarcare immediatamente i naufraghi della Sea Watch". Così il Capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio dopo l'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo che oggi ha invitato gli stati europei a trovare immediatamente una soluzione per impedire serie e irrimediabili violazioni dei diritti umani. "Adesso che anche la Chiesa di Torino ha mostrato la propria disponibilità ad accogliere i migranti non ci sono più scuse: devono sbarcare immediatamente, è disumano tenere 43 persone in mezzo al mare. Questo Governo sta operando fuori dalle regole - conclude Delrio - e screditando la reputazione del nostro paese nel mondo".