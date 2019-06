Bimbo morto, prosciolto tecnico Acer

BOLOGNA, 24 GIU - Non luogo a procedere per non aver commesso il fatto. E' la sentenza di proscioglimento pronunciata a Bologna dal Gup Sandro Pecorella per il tecnico Acer accusato di omicidio colposo per la morte del piccolo Alessandro do Rosario, avvenuta il 5 agosto del 2016 dopo che il bambino si era ferito con il vetro di una portafinestra di un appartamento di edilizia popolare a Bologna, in via Benini. Per il tecnico, difeso dall'avvocato Pietro Giampaolo, era stata disposta l'imputazione coatta dopo che la Procura aveva per lui inizialmente chiesto l'archiviazione, disposta per la madre del bambino e la sorella, che erano uscite di casa lasciandolo solo con il nipotino di tre anni.