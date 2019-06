Minibot:Pd, armi di distrazioni di massa

ROMA, 24 GIU - "I minibot sono armi di distrazioni di massa di un governo che ha perso la bussola. Si conferma che l'Italia non è guidata da nessun governo e purtroppo gli italiani pagano un prezzo enorme". Lo dice Nicola Zingaretti, intervistato da Agorà, a margine della riunione della nuova segreteria Pd. "Noi e quello che stiamo costruendo siamo l'unica alternativa a questo governo. Non si può continuare a vivere in questo eterno presente. Vedo intorno a noi tanta disponibilità", ha aggiunto.