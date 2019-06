Ue: Salvini, flat tax ora o mai più

ROMA, 24 GIU - Diminuire le tasse a famiglie, imprese e lavoratori è l'unico modo per far ripartire questo Paese. A Bruxelles si mettano l'anima in pace: nel 2020 tanti italiani pagheranno meno tasse, apriranno nuove imprese e ci saranno più assunzioni". Lo scrive su Twitter e Instagram Matteo Salvini, pubblicando un breve video con sullo sfondo le immagini del comizio sovranista a Milano e in sovraimpressione le frasi: "Shock fiscale. Flat tax al 15%. L'Italia riparte. Ora o mai più".