Governo: Bernini, giocano a poker

ROMA, 24 GIU - "La Lega non svela le coperture della flat tax per tenerle nascoste a Di Maio, il quale da parte sua non svela le coperture per cuneo fiscale e salario minimo. Il problema è che per queste nuove mirabolanti promesse, per evitare l'aumento dell'Iva e dare una risposta convincente all'Ue servirebbero 40 miliardi che nessuno, in tutta evidenza, sa dove trovare. L'Italia sembra finita in mano a dei giocatori di poker che si affrontano avendo entrambi in mano una scala bucata. Sul piatto, purtroppo, ci sono i soldi degli italiani". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.