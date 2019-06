Pd, Moavero chiarisca voto Italia su Fao

ROMA, 24 GIU - "Nel momento in cui rinnoviamo le nostre congratulazioni e l'augurio di buon lavoro al nuovo direttore generale della Fao Qu Dongyu non possiamo non denunciare il comportamento del nostro governo. E' incredibile infatti che proprio l'Italia, Paese dove è ospitata la sede della Fao e dove si è tenuta l'ultima esposizione universale dedicata proprio alla sostenibilità alimentare, non abbia chiarito a quale candidato sia andato il nostro voto e non abbia contribuito minimamente al confronto fra i paesi sulle strategie da mettere in campo per rilanciare gli obiettivi della lotta alla fame e del nuovo modello di sviluppo integralmente sostenibile che i cambiamenti climatici impongono. Il ministro Moavero deve rendere esplicita la nostra scelta e spiegare le ragioni di questa clamorosa assenza del nostro Paese su un tema che ci ha sempre qualificato nel mondo". Lo dichiarano i deputati democratici Maurizio Martina, Lia Quartapelle e il senatore Alessandro Alfieri.