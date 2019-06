Bimba morta:arrestato padre per omicidio

NAPOLI, 23 GIU - E' stato arrestato il padre della bimba di otto mesi morta sabato notte a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno). La bimba era arrivata all'ospedale di Nocera Inferiore con lividi e lesioni. L'uomo, insieme alla moglie, da ieri era indagato per omicidio. L'arresto in carcere è scattato per pericolo di fuga.