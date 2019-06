Netanyahu contro Anp per il no al piano

TEL AVIV, 23 GIU - "Non riesco a comprendere come possa l'Autorità nazionale palestinese respingere un progetto prima ancora di aver sentito cosa esso includa. Questo non è il modo di avanzare". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un incontro oggi col consigliere Usa per la sicurezza nazionale John Bolton. Netanyahu ha accompagnato Bolton nella Valle del Giordano ed ha ribadito che "un ritiro israeliano da quella zona non porterà la pace ma nuove guerre e terrorismo. Quello è il confine di sicurezza di Israele".