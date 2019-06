Abu Mazen, politica più importante soldi

(ANSAmed) - RAMALLAH, 23 GIU - "I soldi sono importanti, l'economia è importante, ma la politica è più importante ancora". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen bollando così il seminario sugli aspetti economici del Piano di Pace di Trump in programma dal 25 giugno a Manama in Bahrein. "Giudicheremo il seminario sulla base dei suoi risultati, ma quanto è costruito su basi sbagliate, è sbagliato", ha aggiunto incontrando la stampa estera alla Muqata a Ramallah, in Cisgiordania.