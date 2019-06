Malore a calcetto, grave 19enne

BERGAMO, 23 GIU - Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato colpito da un infarto mentre giocava a pallone con gli amici. È accaduto ieri sera al parco di via della Conciliazione a Ranica (Bergamo). Ora il giovane è ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il primo a soccorrere il giovane è stato un medico che era in zona e che gli ha praticato un massaggio cardiaco e fornito anche l'ossigeno. L'ambulanza è arrivata in pochi minuti, chiamata dal personale del bar. I soccorritori gli hanno praticato un massaggio cardiaco e il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Ricoverato in Terapia intensiva, gli è stato applicato l'Ecmo, un macchinario cuore-polmoni per l'ossigenazione extracorporea.