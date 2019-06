Papa: ribaltare logica 'ciascuno per sé'

CITTA' DEL VATICANO, 23 GIU - Ribaltare la logica del "ciascuno per sé": lo ha detto il Papa all'Angelus commentando il Vangelo di oggi sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci. "Gesù invita i suoi discepoli a compiere una vera conversione dalla logica del 'ciascuno per sé' a quella della condivisione - ha detto il Papa -, incominciando da quel poco che la Provvidenza ci mette a disposizione". Ricordando la festa odierna del Corpus Domini, Bergoglio ha aggiunto: "Espressione della fede eucaristica del popolo santo di Dio, sono le processioni con il Santissimo Sacramento, che in questa Solennità si svolgono dappertutto nella Chiesa Cattolica. Anch'io questa sera, nel quartiere romano di Casal Bertone, celebrerò la Messa, a cui seguirà la processione. Invito tutti a partecipare, anche spiritualmente, mediante la radio e la televisione". Infine il Papa ha invitato i cristiani a "non abituarsi" alla Comunione ma a viverla "ogni volta come se fosse la Prima Comunione".