Scontro auto-camion, morti 3 giovani

SPADOLA (VIBO VALENTIA), 23 GIU - Tre giovani sono morti questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla Trasversale delle Serre nel territorio di Spadola in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all'ospedale di Catanzaro. Ferito in modo non grave l'autista del camion.