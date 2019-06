Gay Pride: in migliaia a corteo Napoli

NAPOLI, 22 GIU - È in corso la manifestazione col corteo del Mediterranean Pride of Naples, tappa partenopea dell'Onda Pride 2019. In piazza Dante, in migliaia si sono ritrovati per i "legittimi diritti delle persone Lgbt". Alla testa del corteo, assieme al sindaco Luigi de Magistris, anche i gonfaloni del Comune di Napoli e della Città metropolitana di Napoli. E poi mamme, bimbi, famiglie arcobaleno, "ma anche etero" perché, come spiega una mamma: "Ci amiamo tutti allo stesso modo. Sono qui con mio marito e i nostri due figli". C'è il trenino delle Famiglie arcobaleno, con i palloncini e gli unicorni. Ci sono i carri degli organizzatori, carichi di colori e musica. C'è la gente che si affaccia dai balconi, balla e partecipa, saluta e accoglie il corteo colorato. Canti, balli, con i colori dell'arcobaleno, slogan e cartelli. Organizzato dal Comitato Antinoo Arcigay Napoli, i Ken, il Circolo Le Maree Napoli Alfi, Associazione Transessuale Napoli, Famiglie Arcobaleno, il pride è giunto alla sesta edizione.