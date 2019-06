Esplode bombola gas,distrutta abitazione

IMPERIA, 22 GIU - Una esplosione è avvenuta nel tardo pomeriggio in una abitazione di via delle Torri, nel centro storico di Diano Castello (Imperia). All'esplosione è seguito un incendio. E' accaduto intono alle 19. Stando ai primi accertamenti, a causare l'esplosione, che ha distrutto l'alloggio sarebbe stato lo scoppio di una bombola contenente gpl. Al momento dell'incidente nell'appartamento, abitato da una famiglia, non c'era nessuno. Ancora da capire cosa possa aver causato l'incidente. L'immobile è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco del comando centrale di Imperia che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'immobile.