Mirabilandia, confermato l'annegamento

RAVENNA, 22 GIU - L'autopsia disposta per la morte del piccolo Edoardo Bassani nel parco di Mirabilandia ha confermato, secondo i primi risultati ufficiosi, la morte per annegamento diretto, come del resto era già emerso dalle verifiche fatte dai carabinieri e condensate dalle ipotesi tracciate dal procuratore di Ravenna Alessandro Mancini. A fine luglio tutti i consulenti si ritroveranno all'istituto di Medicina Legale di Verona, dove lavorano i due esperti incaricati dalla Procura ravennate. L'esame autoptico è stato preceduto da un ulteriore sopralluogo alla piscina di 'Mirabeach', all'interno del parco Mirabilandia di Ravenna, dove il bambino è morto mercoledì pomeriggio. "Sono emersi - ha precisato l'avvocato Giovanni Zauli del Foro di Forlì-Cesena che difende la madre del piccolo, la prima dei dieci a essere indagata - che confortano quanto questa difesa sta acquisendo: ovvero che la mia assistita farà il processo sul banco delle persone offese".