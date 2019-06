Via Pereira, Bartoli rinuncia a opera

MILANO, 22 GIU - Arrivano i primi forfait, dopo la notizia della mancata conferma di Alexander Pereira alla guida della Scala. La superstar della lirica Cecilia Bartoli sulla sua pagina Facebook ha annunciato che non canterà nel Giulio Cesare in programma a ottobre (con l'attuale sovrintendente ancora in carica) con cui sarebbe dovuto partire il progetto Haendel. Un progetto che la stessa Bartoli e Pereira avevano presentato alla stampa il 24 maggio dello scorso anno. "Cecilia Bartoli - si legge sui suoi social - ha preso atto del fatto che il Teatro alla Scala sta indicando che canterà il ruolo di Cleopatra nella nuova produzione di Giulio Cesare a partire da ottobre / novembre. Tuttavia, questo non è il caso. Cecilia Bartoli non parteciperà a detta produzione! Al Teatro alla Scala è stato chiesto di correggere di conseguenza". L'annuncio è arrivato poco dopo la messa in vendita dei biglietti e già ora sul sito della Scala il ruolo di Cleopatra appare "da definire".