Restiamo amici oltre truffa e tradimento

ROMA, 22 GIU - L'amicizia resiste a tutto anche alla truffa quando è autentica. Questo l'insegnamento di 'Restiamo amici' di Antonello Grimaldi in sala dal 4 luglio con 01. Una commedia, che declina in giallo, tratta dal romanzo di Bruno Burbi 'Si può essere amici per sempre' (Newton Compton), prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures Group con Rai Cinema, in collaborazione con Trentino Film Commission e con protagonisti Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo e Sveva Alviti. Grimaldi, regista del pluripremiato 'Caos Calmo', mette in campo la storia di Alessandro Colonna (Riondino), pediatra ospedaliero, che vive con suo figlio adolescente Giacomo, da quando la moglie Maria è morta prematuramente. Una mattina arriva una telefonata dal Brasile; è Gigi (Roja), il suo migliore amico, che dice di essere molto malato e chiede di vederlo per un ultimo saluto. Ma la storia non è così semplice...