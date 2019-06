Toscana, allerta meteo per temporali

FIRENZE, 22 GIU - Allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico nelle zone interne della Toscana a partire dalle ore 13 di oggi, sabato 22 giugno, fino a fine giornata. La sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana in una nota avverte che un'area depressionaria in quota determinerà nelle prossime ore un aumento dell'instabilità meteorologica anche sulla Toscana. Possibili rovesci e forti temporali sparsi, con colpi di vento e grandinate. Dalla serata i fenomeni diverranno più isolati e tenderanno a concentrarsi sull'Appennino fiorentino ed aretino. Da domani, domenica 23 giugno, è previsto il ritorno a condizioni meteo più stabili.