Mick Jagger di nuovo in tournee

NEW YORK, 21 GIU - Mick Jagger torna in pista con i Rolling Stones dopo l'assenza per un'operazione al cuore. La band ha ripreso il tour da Chicago in Illinois dopo averlo sospeso lo scorso aprile a causa dei problemi di salute del suo frontman. Jagger, 75 anni, fu sottoposto ad un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Tuttavia a poco più di un mese dall'operazione, il cantante ha condiviso un video mentre balla scatenato durante la convalescenza.