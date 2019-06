Salvini, archiviato caso SeaWatch

ROMA, 21 GIU - "Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene! Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che ha archiviato il caso della SeaWatch del gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che si possono chiudere i porti alle navi pirata. Continuerò a difendere i confini". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oltre a Salvini Il tribunale dei ministro di Catania, accogliendo la richiesta delle procura distrettuale, ha archiviato le posizioni del premier Giuseppe Conte, del vice premier Luigi Di Maio e del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, su caso della SeaWatch del gennaio scorso. Nelle motivazioni il tribunale evidenzia che La nave della ong straniera "è entrata in Italia in maniera unilaterale e senza le necessarie autorizzazioni della Guardia Costiera".