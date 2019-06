Polemica su vendetta di Boris vs Gove

LONDRA, 21 GIU - Strascichi polemici in casa Tory dopo la battaglia chiusa ieri con la designazione da parte del gruppo parlamentare di Boris Johnson e Jeremy Hunt quali candidati alla successione a Theresa May destinati a contendersi nei prossimi giorni la poltrona di capo partito e di premier del Regno nel ballottaggio affidato alla base degli iscritti. Ad alimentarle è il sospetto di una manovra sottotraccia attribuita almeno a qualche singolo sostenitore di Johnson - uno dei quali, coperto dall'anonimato, rivendica apertamente "la vendetta" - per penalizzare nello scrutinio decisivo preliminare il 'terzo incomodo' Michael Gove: già sodale brexiteer di Boris accusato d'aver tradito l'ex amico tre anni fa subito dopo la comune vittoria referendaria.