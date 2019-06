Carminati e altri 16 a processo

ROMA, 21 GIU - Il gup di Roma ha disposto 17 rinvii a giudizio nel procedimento relativo alla terza tranche della maxinchiesta sul Mondo di mezzo. A processo, tra gli altri, Massimo Carminati già condannato in appello a 14 anni e mezzo nel processo principale. Il giudice ha fissato il processo al prossimo 9 ottobre davanti ai giudici della seconda sezione. Nel filone si ipotizzavano a vario titolo i reati di corruzione, estorsione, usura, bancarotta, turbativa d'asta, traffico di influenze illeciti, trasferimento fraudolento di valori e finanziamento illecito. Il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere per alcune posizioni tra cui quella dell'imprenditore Gennaro Mokbel e dell'ex direttore del quotidiano "Il Tempo", Gian Marco Chiocci che era accusato di favoreggiamento ma per il giudice il "fatto non sussiste". L'avvocato Nicoletta Piergentili, difensore di Chiocci, afferma che questa "sentenza restituisce serenità, confermando la correttezza del suo comportamento sia personale che professionale".