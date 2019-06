Ponte: 25/6 prima gettata con Toninelli

GENOVA, 21 GIU - "Martedì 25 giugno faremo la prima gettata per quella che sarà la prima pila del nuovo ponte di Genova, per l'occasione sarà presente anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli". L'annuncio è del sindaco e commissario Marco Bucci a margine di una conferenza stampa. La gettata sarà quella per il basamento della pila 9, la prima che sarà alzata dalle aziende costruttrici. "Il primo pezzo di impalcato - aggiunge Bucci - invece arriverà a Genova il 28 giugno". Che, al momento, è anche il giorno dell'abbattimento con esplosivo delle pile del troncone est.