A 98 anni prende la licenza media

CAGLIARI, 21 GIU - Ha combattuto nella Seconda Guerra mondiale, lavorato in miniera e in fabbrica, ma da ragazzo non ha potuto studiare. E così Salvatore Piredda, 98 anni tra un mese, di Arbus (sud Sardegna), per tutti Nonno Felicino, ha finalmente coronato il suo sogno sostenendo l'esame per la licenza media. Dopo le tre prove scritte, ieri Felicino Piredda ha sostenuto la prova orale. Emozionato? "Assolutamente no - racconta al quotidiano L'Unione Sarda - per niente. Purtroppo la vista non mi consentirà di iscrivermi alle Superiori. Peccato, volevo il diploma di perito meccanico, per me finisce qua, ma è stato un anno indimenticabile". Già perché l'anno scorso a settembre, accompagnato dalla figlia sessantenne Sandra, ha chiesto un colloquio alla preside dell'istituto di Arbus per chiedere di voler tornare sui banchi di scuola. "Ha frequentato tre volte alla settimana - racconta all'Unione Sarda la prof. Maria Antonietta Atzori - e non ha mai smesso di ringraziarci".