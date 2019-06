Migranti: oltre 100 rintracci a Trieste

TRIESTE, 21 GIU - Oltre cento migranti, provenienti per lo più dal Pakistan, sono stati rintracciati questa mattina a Trieste e nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) dalle Volanti della Questura e dai Carabinieri. I gruppi sono stati individuati mentre camminavano tra piazzale Cagni, in un'area centrale del capoluogo, e la frazione di Domio, nell'area carsica, vicino al confine con la Slovenia. I migranti sono stati quindi accompagnati nei centri di fotosegnalamento di Fernetti, Porto Nuovo e Questura per le operazioni di identificazione.