Scossa magnitudo 5.2 in Francia

PARIGI, 21 GIU - Una scossa di magnitudo 5.2 sulla scala Richter, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire, nell'ovest della Francia, è stato avvertito questa mattina fino in Bretagna e in Aquitania. Registrato alle 8:50, ha messo in allarme la popolazione da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours, nella regione della Loira. Nessun danno alle persone, qualche crepa negli edifici ma senza conseguenze.