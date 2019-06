'AAA-Assessora cercasi', avviso su sito

CERCEMAGGIORE (CAMPOBASSO), 21 GIU - 'AAA-Assessora cercasi': è il contenuto di un Avviso pubblicato dal sindaco di Cercemaggiore Gino Donnino Mascia per chiedere alle donne del paese "che abbiano palesemente condiviso il programma politico" della lista vincitrice (Uniti per Cercemaggiore) alle scorse elezioni, di manifestare la volontà di far parte dell'Esecutivo. La notizia è stata anticipata dal quotidiano 'Primo Piano Molise'. Occorre rispettare il dettato normativo e assicurare la rappresentanza di entrambi i generi nell'organo di governo del Comune, ma nel paese molisano di circa 3700 abitanti non ci sono donne né tra i consiglieri proclamati né tra quelli non eletti. Il primo cittadino ha sondato il terreno tra "le personalità femminili che, pur non candidate, condividono il percorso politico-amministrativo e il programma di governo del sindaco e della lista risultata vincitrice", ma con esito negativo. C'è tempo fino al 26 giugno per candidarsi al posto da assessore. L'avviso è consultabile sul sito web del Comune.