Georgia, 'Russia dietro ai disordini'

MOSCA, 21 GIU - La presidente georgiana Salomé Zurabishvili ha accusato la Russia "nemica e occupante" e una non meglio specificata "quinta colonna filorussa" di essere dietro i disordini scoppiati ieri sera a Tbilisi. Lo riportano i media locali. "La Russia - ha dichiarato Zurabishvili - è nostra nemica e occupante. La quinta colonna che essa gestisce potrebbe essere più pericolosa dell'aperta aggressione". Secondo Zurabishvili, "solo la Russia trae beneficio da una divisione nel Paese" e "questa oggi è l'arma più potente". Risponde alle accuse il vice ministro degli Esteri russo Grigory Karasin che ha accusato di fomentare i disordini "le forze politiche radicali georgiane che fanno tutto il possibile per ostacolare la normalizzazione delle relazioni bilaterali tra Georgia e Russia". "La Russia - ha aggiunto Karasin - persevererà nel suo impegno per la normalizzazione e il miglioramento dei rapporti tra Mosca e Tbilisi".