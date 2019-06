Papa a Napoli per un convegno di studi

NAPOLI, 21 GIU - Papa Francesco è a Napoli per parte ad un convegno di studi alla facoltà teologica dell'Italia meridionale. Ad accoglierlo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca oltre l'arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe. Il Papa è giunto in elicottero al parco Virgiliano e ha raggiunto in auto via Petrarca, destinazione la facoltà teologica dell'Italia meridionale (sezione San Luigi) dove si svolge il convegno di studi Veritatis Gaudium. Presente all'evento anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Gualtiero Bassetti. Ha inviato una lettera al convegno che ospita l'intervento di Papa Francesco anche il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I.