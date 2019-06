Chiuso concorso per navigator

ROMA, 20 GIU - Al concorso per navigator, alla fine delle prove a Roma, si è presentato uno su tre dei candidati attesi: 19.587 su 53.907, cioè il 36,33%. Lo comunica Anpal Servizi. Ora la scelta cadrà su circa 1 su 6 che hanno passato la prova: i posti a disposizione per diventare navigator e andare così a supportare i Centri per l'Impiego di tutta Italia nelle attività previste dal Reddito di Cittadinanza sono infatti poco meno di 3.000.