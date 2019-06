Toti, primarie Fi forse a ottobre

ROMA, 20 GIU - "Quando fare le primarie? Credo che ottobre e novembre siano ragionevolmente i mesi in cui poterle fare". Lo dice su Rai Radio1, Giovanni Toti, governatore della Liguria e neo coordinatore di Forza Italia insieme alla vicepresidente della Camera Mara Carfagna. "La sfida comune è cambiare il partito entro l'anno, dare risposta a quel ceto medio moderato che non si sente più rappresentato ed è dimenticato da questo esecutivo" dicono poi i neo-coordinatori di Forza Italia che si presentano assieme per la prima volta, fianco a fianco, a Piazza Montecitorio.