Sardegna: proroga 6 mesi per Piano casa

CAGLIARI, 20 GIU - Via libera del Consiglio regionale della Sardegna alla proroga del Piano casa in scadenza il 30 giugno. L'ok è stato votato da 53 dei 54 consiglieri in Aula, si è astenuto infatti Massimo Zedda (Progressisti). Si tratta di una proroga breve, della durata di sei mesi, per evitare di lasciare un vuoto normativo e per dare certezze a tecnici e professionisti dell'edilizia. Il termine di sei mesi, ha precisato il relatore di maggioranza Franco Mula (Psd'Az), "consentirà l'approvazione da parte del Consiglio di una nuova disciplina dei bonus volumetrici già depositata in Aula e già in carico alla commissione Urbanistica". Nel ddl, presentato dallo stesso Mula, si parla anche di Piano paesaggistico regionale e di legge urbanistica. "Ci interessava il risultato di una proroga perché non potevamo permettere un vuoto legislativo e un danno ai sardi - ha spiegato l'assessore al'Urbanistica Quirico Sanna - Ma ci siamo dati un tempo certo per scrivere una buona legge urbanistica col contributo di tutti