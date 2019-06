Calcio: perquisizioni Bitonto e Picerno

BARI, 20 GIU - Perquisizioni sono in corso da parte della Guardia di Finanza di Bari nei confronti delle società sportive di Serie D Usd Bitonto Calcio, Az Picerno e otto persone fisiche nell'ambito di una indagine per frode sportiva su una presunta combine nella partita dello scorso 5 maggio. La partita è stata giocata a Bitonto e si è conclusa con il risultato di 2-3 e quindi la sconfitta della squadra pugliese. L'inchiesta è coordinata dal pm di Bari Bruna Manganelli. Le perquisizioni sono in corso nelle sedi delle due società sportive e nelle abitazioni di calciatori.