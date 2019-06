Nave armi: Bahri Jazan in porto a Genova

GENOVA, 20 GIU - Ha attraccato al terminal Gmt alle 5.30 di stamattina la Bahri Jazan, 'gemella' della 'Yanbu', definita nave delle armi perchè aveva imbarcato in un porto del nord Europa cannoni. Dopo la comunicazione ufficiale di ieri che il cargo saudita non imbarcherà i gruppi elettrogeni di Teknel, lo sciopero e il presidio che erano stati annunciati dai portuali sono stati revocati. I generatori sono ritenuti da molti materiale bellico mentre l'azienda ha spiegato che vengono utilizzati dai Sauditi in operazioni di protezione civile. Al porto la situazione è tranquilla. La nave dovrebbe partire nel tardo pomeriggio diretta ad Alessandria d'Egitto, una rotta analoga a quella percorsa un mese fa dalla 'Yanbu'. I generatori sono al momento fermi al terminal Csm ma oggi potrebbero essere caricati su un camion e trasportati via terra verso un altro porto.