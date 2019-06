Salvini, lavoriamo a una Roma diversa

ROMA, 20 GIU - "I nostri consiglieri stanno preparando progetti per una Roma diversa". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a 'Radio anch'io' su Radio 1 Rai. "Non c'è - ha spiegato Salvini - un attacco all'amministrazione di Roma, la situazione è quotidianamente lamentata da migliaia di romani che il mese scorso hanno votato in modo evidente. Aspettavano il cambiamento, ma è passato il primo anno, il secondo, il terzo. Se il quadro è quello che è su rifiuti, traffico, cura della città...Io collaboro col Comune per mandare più poliziotti, ma prendo atto del fatto, da amante di Roma, che la città è trascurata e poco seguita".