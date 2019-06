'Corea del Nord ha nuove armi nucleari'

PECHINO, 19 GIU - La Corea del Nord ha prodotto una dozzina circa di nuove testate atomiche nel 2018: è la stima contenuta in un rapporto diffuso dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Il think tank svedese ipotizza che Pyongyang possieda in totale 20-30 testate nucleari nel calcolo a gennaio 2019, con un aumento di circa 10 pezzi nell'ultimo anno. Il Nord "continua a dare priorità ai suoi programmi militari atomici quale parte centrale delle sue strategie sulla sicurezza nazionale, anche se nel 2018 ha annunciato una moratoria sui test atomici e sui lanci di missili a medio e lungo raggio", scrive il Sipri che valuta nel mondo un totale di 13.864 ordigni nucleari, in calo di 601 unità su base annua. Il presidente Usa Donald Trump, alla domanda se il Nord stia ancora producendo testate, ha risposto: "Non lo so", aggiungendo "Spero di no", nel corso dell'intervista di domenica a ABC News. Il leader nordcoreano Kim Jong-un "mi ha promesso che non avrebbe fatto più test", ha concluso il tycoon.